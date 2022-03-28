Европа увеличит закупки американского сжиженного газа для замены российского

Еврокомиссия на фоне угрозы прекращения поставок газа из РФ намерена увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

По его словам, в 2021 году с США были согласованы поставки порядка 22 миллиардов кубических метров СПГ в Европу. Сейчас в ЕС рассчитывают на получение дополнительных 15 млрд кубометров СПГ, что соответствует 10% от объемов российского газа, поступающих в ЕС ежегодно.

При этом, подчеркнул представитель Еврокомиссии, поставки из США – один из шагов, которые предпринимают в Евросоюзе для снижения зависимости от российских энергоносителей.

По его словам, в Еврокомиссии рассчитывают, что к следующему году будет предпринят очередной шаг по снижению зависимости от российского газа и объемы дополнительных поставок СПГ в ЕС вырастут еще на 35 млрд кубических метров – до 50 млрд кубометров в год.