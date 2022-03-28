Минобороны Украины: Россия перебрасывает в Беларусь ракетные комплексы

РФ отправляет в белорусский Гомель ракетные комплексы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет Укринформ.

По словам Маляр, Россия «не оставляет своих планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Также посягает на Харьковскую область и пытается усилить свои позиции, перегруппировать войска, укрепиться. Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, очевидно, это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и запугивания», - сказала Маляр.

Маляр утверждает, что территория Беларуси продолжает активно использоваться Россией, и что ни одну из своих целей РФ не оставила, даже отвод войск от Киевской и Черниговской областей – это не добровольный отвод, а результат работы Вооруженных сил Украины.