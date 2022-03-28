37-й день войны в Украине: россияне уходят из Киевской области

«Наблюдается продолжение частичного вывода подразделений российских... войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн разной численности», - пишет украинский Генштаб.

Россия частично отводит свои части, которые вели наступление на Киев, сообщил в своей утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того украинские военные обвиняют россиян в грабеже и мародерстве. «В составе колонн – также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были украдены российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник осуществляет вывоз имущества, которое было награблено», - говорится в сводке.

В информации подчеркивается, что на занятых территориях россияне продолжают «противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, используют дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов».

Украинский Генштаб также сообщает, что в Донецкой и Луганской областях за последние сутки были отбиты семь атак противника: «Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа «Орлан-10».