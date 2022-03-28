«Что-то вроде Северной Кореи»: экс-премьер Швеции предупредил Украину
Кремль попытается создать на захваченных территориях государственные образования, чтобы противопоставить их независимой Украине. С таким предупреждением выступил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, пишет УНИАН.
По мнению Бильдта, Россия может забрать некоторые территории Украины в том случае, если не справится со страной целиком. «Мы возвращаемся к 2014 году: «Новороссия». Хотели Одессу, хотели Харьков, хотели все. Но, конечно, взяли то, что смогли. Если они смогут взять на восток от Днепра, может Одессу захватят. Они устроят что-то такое вроде Северной Кореи. Назовите, как хотите. В этом нет сомнений», – предположил бывший премьер Швеции.