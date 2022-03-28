Помощник президента: Вместо того чтобы сажать деревья, армяне устанавливали мины на землях Азербайджана

Только 25 процентов карт минных полей, переданных Арменией, оказались полезными. Освобожденные от оккупации территории Азербайджана сегодня являются одними из самых заминированных в мире. Об этом заявил в пятницу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на открытии международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».

Помощник президента подчеркнул, что армяне за время оккупации азербайджанских территорий установили на них миллионы мин. «Вместо того чтобы сажать деревья, они устанавливали мины. В результате взрывов погибли и пострадали как военные, так и мирные жители. В результате взрывов мин гибнут и получают ранения и военнослужащие, и мирные граждане. К сожалению, только 25 процентов карт минных полей, переданных Арменией, оказались полезны», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник президента также отметил, что Азербайджан проводит широкомасштабные работы по разминированию освобожденных территорий.

«Минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана. Освобожденные земли Азербайджана - одни из самых загрязненных минами территорий в мире», - сказал Гаджиев.