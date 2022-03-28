Британские военные подтвердили успехи украинцев на севере страны

Министерство обороны Британии в своей сводке подтвердило, что украинские военные проводят "успешные, но ограниченные" контратаки к востоку и северо-востоку от Киева, пишет Русская служба BBC.

Минобороны подтверждает, в частности. что украинцы освободили села Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова, рядом с трассой на Киев.

Чернигов и район Киева, по данным британского Минобороны, по-прежнему подвергаются авиаударам и ракетным ударам, несмотря на заявления российских военных о частичном сворачивании операций в этом регионе.