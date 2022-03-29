Пентагон: Киев по-прежнему в опасности

Высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что «Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются». Он добавил, что «мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было… массового движения, по крайней мере, на данный момент». Об этом пишет «Голос Америки».

По словам представителя Пентагона, передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что их попытка взять украинскую столицу провалилась.

В Пентагоне говорят, что слышали анекдоты о плохих показателях на поле боя и о подавленности российских солдат, но «все это на уровне слухов и анекдотов, и нельзя с уверенностью сказать – это только в отдельных частях или это более общие тенденции». Тем не менее представитель Пентагона считает, что все эти рассказы только подтверждают некоторые из основных проблем, которые выявились в российских Вооруженных силах.