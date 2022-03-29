В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очистили уже 23 тысячи гектаров земли

С 10 ноября по сегодняшний день от мин очищено 23 тысячи гектаров территорий Азербайджана, на которых обнаружено и обезврежено более 55 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов, заявил в пятницу председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов на открытии международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».

«С 10 ноября 2020 года в Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано 23 тыс. га территории, было обнаружено и нейтрализовано более 55 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 10 тыс. противотанковых мин, 19 тыс. противопехотных мин, 26 тыс. неразорвавшихся боеприпасов», - сказал Сулейманов.

Он отметил, что Карабахский регион Азербайджана является одним из самых загрязненных минами в мире.

В соответствии с масштабом проблемы разминирование освобожденных территорий Азербайджана в постконфликтный период остается приоритетным вопросом. «Данный вопрос находится в центре внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева, и в этом направлении проводятся большие работы», - сказал Сулейманов.