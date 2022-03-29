The New York Times: сирийские наемники прибыли в Россию, чтобы воевать в Украине
В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины. Об этом сообщает The New York Times.
По информации издания, в группировку входят не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии.
Утверждается, что еще многие могут быть в пути - вербовщики по всей Сирии составляли списки тысяч заинтересованных кандидатов, которые должны быть проверены сирийскими службами безопасности, а затем переданы россиянам.