The New York Times: сирийские наемники прибыли в Россию, чтобы воевать в Украине

В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в группировку входят не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии.

Утверждается, что еще многие могут быть в пути - вербовщики по всей Сирии составляли списки тысяч заинтересованных кандидатов, которые должны быть проверены сирийскими службами безопасности, а затем переданы россиянам.