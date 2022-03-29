Солдаты из Южной Осетии передумали воевать в Украине и пешком вернулись домой подробности; российские СМИ
Часть военнослужащих из Южной Осетии отказалась участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали. Первым об этом написал вечером 30 марта телеграм-канал «Бонварнон» – там появилось несколько постов о «военнослужащих 4-й военной базы», которых «высадили на таможне» и они были вынуждены буквально пешком самостоятельно добираться до Цхинвали. Об этом в своей статье пишет российское интернет-СМИ «Медиазона». Издание рассказывает, как развивались события.
Информацию о покинувших Украину осетинских военнослужащих подтвердил у себя в телеграм-канале «экс-президент Южной Осетии» Эдуард Кокойты. Не назвав точного количества отказников, Кокойты пообещал «бороться за каждого из них» и призвал родственников военнослужащих «воздержаться от протестных акций» до выяснения причин поступка солдат. «Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости, - написал Кокойты. – Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займемся самым серьезным образом».
Поздним вечером 30 марта информацию об отказавшихся воевать осетинах со ссылкой на данные разведки подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. «Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковых роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г. Цхинвали, Южная Осетия) и задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины», - говорится в фейсбуке ведомства. По украинским данным, 29 марта военнослужащих из Южной Осетии организованно перевезли на военный полигон «Кузьминский» в Ростовской области, где с ними побеседовал замкомандующего 58-й армии. «Однако его призывы к продолжению поставленных задач не увенчались успехом», - говорится в сообщении.
О том, что южноосетинские контрактники отправляются на войну в Украину, 16 марта сообщало «Эхо Кавказа». Колонна военной техники, покидающая республику через Рокский тоннель, попала на видео.
Источник «Медиазоны» в Южной Осетии утверждает, что проблемы с участием южноосетинских военных в войне в Украине начались с момента отправки: «Скандал был, когда их еще только отправляли туда. Отправляли абсолютно без всего, пустыми. Люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».
25 марта издание «Спутник-Осетия» сообщало, что жители Южной Осетии отправили соотечественникам, участвующим в боевых действиях в Украине, гуманитарную помощь – продукты, одежду и военную экипировку, купленные на деньги «неравнодушных к судьбе военнослужащих» людей и местных предпринимателей.
Кроме того, Эдуард Кокойты на встрече со сторонниками говорил, что нужно объединиться, чтобы «спасти ребят», у которых должны быть «элементарные условия» для участия в боевых действиях. «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли», - приводит его слова «Эхо Кавказа».
По словам источника «Медиазоны», южноосетинские солдаты – военнослужащие-контрактники 4-й гвардейской военной базы в Цхинвали – вернулись в республику 30 марта. «Насколько я понял, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, - говорит источник. – И они хотели тело его забрать, чтобы домой отправить. Просто для нас, осетин, тело умершего друга – святое. А им их генерал, начальник сказал: какое тело, мы пустой гроб отправим. Они говорят: мы воины, мы не трусы, но вот так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом еще твой труп не забирали – нам это нафиг не надо. И они вышли. И вчера вернулись в Южную Осетию». По его словам, в республику вернулись около 300 военнослужащих.
Источник «Медиазоны» считает, что вернувшиеся из Украины военные окажутся «под прессингом». «Что с ними будет – никто не знает. Это по факту дезертирство, на них уголовку должны завести. Но если так случится, то события в Южной Осетии могут развиваться непредсказуемо».