Солдаты из Южной Осетии передумали воевать в Украине и пешком вернулись домой подробности; российские СМИ

Часть военнослужащих из Южной Осетии отказалась участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали. Первым об этом написал вечером 30 марта телеграм-канал «Бонварнон» – там появилось несколько постов о «военнослужащих 4-й военной базы», которых «высадили на таможне» и они были вынуждены буквально пешком самостоятельно добираться до Цхинвали. Об этом в своей статье пишет российское интернет-СМИ «Медиазона». Издание рассказывает, как развивались события.

Информацию о покинувших Украину осетинских военнослужащих подтвердил у себя в телеграм-канале «экс-президент Южной Осетии» Эдуард Кокойты. Не назвав точного количества отказников, Кокойты пообещал «бороться за каждого из них» и призвал родственников военнослужащих «воздержаться от протестных акций» до выяснения причин поступка солдат. «Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости, - написал Кокойты. – Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займемся самым серьезным образом».

военнослужащие четвертой военной базы на КПП Нижний Зарамаг

Поздним вечером 30 марта информацию об отказавшихся воевать осетинах со ссылкой на данные разведки подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. «Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковых роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г. Цхинвали, Южная Осетия) и задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины», - говорится в фейсбуке ведомства. По украинским данным, 29 марта военнослужащих из Южной Осетии организованно перевезли на военный полигон «Кузьминский» в Ростовской области, где с ними побеседовал замкомандующего 58-й армии. «Однако его призывы к продолжению поставленных задач не увенчались успехом», - говорится в сообщении.

О том, что южноосетинские контрактники отправляются на войну в Украину, 16 марта сообщало «Эхо Кавказа». Колонна военной техники, покидающая республику через Рокский тоннель, попала на видео.

Источник «Медиазоны» в Южной Осетии утверждает, что проблемы с участием южноосетинских военных в войне в Украине начались с момента отправки: «Скандал был, когда их еще только отправляли туда. Отправляли абсолютно без всего, пустыми. Люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

25 марта издание «Спутник-Осетия» сообщало, что жители Южной Осетии отправили соотечественникам, участвующим в боевых действиях в Украине, гуманитарную помощь – продукты, одежду и военную экипировку, купленные на деньги «неравнодушных к судьбе военнослужащих» людей и местных предпринимателей.

Кроме того, Эдуард Кокойты на встрече со сторонниками говорил, что нужно объединиться, чтобы «спасти ребят», у которых должны быть «элементарные условия» для участия в боевых действиях. «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли», - приводит его слова «Эхо Кавказа».

По словам источника «Медиазоны», южноосетинские солдаты – военнослужащие-контрактники 4-й гвардейской военной базы в Цхинвали – вернулись в республику 30 марта. «Насколько я понял, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, - говорит источник. – И они хотели тело его забрать, чтобы домой отправить. Просто для нас, осетин, тело умершего друга – святое. А им их генерал, начальник сказал: какое тело, мы пустой гроб отправим. Они говорят: мы воины, мы не трусы, но вот так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом еще твой труп не забирали – нам это нафиг не надо. И они вышли. И вчера вернулись в Южную Осетию». По его словам, в республику вернулись около 300 военнослужащих.

Источник «Медиазоны» считает, что вернувшиеся из Украины военные окажутся «под прессингом». «Что с ними будет – никто не знает. Это по факту дезертирство, на них уголовку должны завести. Но если так случится, то события в Южной Осетии могут развиваться непредсказуемо».