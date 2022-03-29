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Часть военнослужащих из Южной Осетии отказалась участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали. Первым об этом написал вечером 30 марта телеграм-канал «Бонварнон» – там появилось несколько постов о «военнослужащих 4-й военной базы», которых «высадили на таможне» и они были вынуждены буквально пешком самостоятельно добираться до Цхинвали. Об этом в своей статье пишет российское интернет-СМИ «Медиазона». Издание рассказывает, как развивались события. Информацию о покинувших Украину осетинских военнослужащих подтвердил у себя в телеграм-канале «экс-президент Южной Осетии» Эдуард Кокойты. Не назвав точного количества отказников, Кокойты пообещал «бороться за каждого из них» и призвал родственников военнослужащих «воздержаться от протестных акций» до выяснения причин поступка солдат. «Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости, - написал Кокойты. – Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займемся самым серьезным образом».

Поздним вечером 30 марта информацию об отказавшихся воевать осетинах со ссылкой на данные разведки подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. «Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковых роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г. Цхинвали, Южная Осетия) и задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины», - говорится в фейсбуке ведомства. По украинским данным, 29 марта военнослужащих из Южной Осетии организованно перевезли на военный полигон «Кузьминский» в Ростовской области, где с ними побеседовал замкомандующего 58-й армии. «Однако его призывы к продолжению поставленных задач не увенчались успехом», - говорится в сообщении. О том, что южноосетинские контрактники отправляются на войну в Украину, 16 марта сообщало «Эхо Кавказа». Колонна военной техники, покидающая республику через Рокский тоннель, попала на видео. Источник «Медиазоны» в Южной Осетии утверждает, что проблемы с участием южноосетинских военных в войне в Украине начались с момента отправки: «Скандал был, когда их еще только отправляли туда. Отправляли абсолютно без всего, пустыми. Люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».