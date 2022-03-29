Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс FlyArystan фото, видео
Казахстанский лоукостер FlyArystan в пятницу, 1 апреля, совершил первый рейс из Актау в Международный аэропорт Гейдар Алиев. FlyArystan - первый казахстанский лоукостер, структурное подразделение авиакомпании Air Astana, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Начиная с этой недели полеты по маршруту Актау-Баку-Актау будут осуществляться авиакомпанией дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.
О том, как в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили первый рейс FlyArystan, можно увидеть в видеоролике.
В апреле в Казахстан начнет летать и азербайджанская низкобюджетная авиакомпания Buta Airways. Так, с 5 апреля рейсы авиакомпании по маршруту Баку-Актау-Баку будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Перед поездкой всем пассажирам рекомендуется проверять актуальные данные о действующих правилах въезда в обе страны во время пандемии COVID-19.