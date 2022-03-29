Казахстанский лоукостер FlyArystan в пятницу, 1 апреля, совершил первый рейс из Актау в Международный аэропорт Гейдар Алиев. FlyArystan - первый казахстанский лоукостер, структурное подразделение авиакомпании Air Astana, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Начиная с этой недели полеты по маршруту Актау-Баку-Актау будут осуществляться авиакомпанией дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.

О том, как в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили первый рейс FlyArystan, можно увидеть в видеоролике.