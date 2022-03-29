Генпрокуратура предупредила два азербайджанских сайта

Генпрокуратура Азербайджана предупредила сайты, распространившие недостоверную информацию в связи с обрушением здания средней школы №3 в поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В заявлении пресс-службы Генпрокуратуры отмечается, что 31 марта 2022 года медиасубъекты gazet.az и manset.az распространили недостоверную информацию о том, что в результате обрушения здания школы №3 в поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики более 20 человек погибли и многие получили ранения, нарушив тем самым требования законов Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» и «О СМИ».

«Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии с требованиями статьи 22 закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре» указанным информационным интернет-ресурсам сделано предупреждение. Генеральная прокуратура Азербайджана еще раз просит представителей СМИ не распространять не уточненную с официальными структурами информацию, которая может вызвать искусственный ажиотаж. В противном случае будут приниматься предусмотренные законодательством меры», - указывается в обращении Генпрокуратуры.