Kapital Bank запустил новый проект для студентов
Kapital Bank, придающий большое значение развитию образования и карьерного роста молодежи, запустил для студентов вузов новый проект под названием Bir ideyam var («Есть идея»). В проекте смогут принять участие студенты Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и университета ADA.
Участникам проекта нужно будет объединиться в команды, предоставить интересную идею и бороться за победу. Предложенные в рамках проекта идеи будут оценены внутренней экспертной группой, и в общей сложности 3 команды, максимум 15 человек в каждой, пройдут в следующий этап.
В завершение проекта команда-победитель будет награждена специальным сертификатом и денежным призом, а также получит возможность пройти программу стажировки в Kapital Bank. Желающие представить свои идеи могут до 10 апреля 2022 года подать заявку на сайте https://kbl.az/birideyamvar. Вопросы касательно проекта можно задать на электронную почту [email protected].
Следует отметить, что Kapital Bank несколько лет назад подписал меморандум о сотрудничестве с UNEC и ADA. В рамках меморандумов в течение года в обоих вузах организуются «Дни карьеры», различные конференции, стажировки и другие мероприятия. Кроме того, в прошлом месяце совместно с PASHA Holding был проведен молодежный проект PASHA Hackaton. Подобные проекты вносят позитивный вклад в карьерный рост молодежи.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.