Джавад Шабири, автор haqqin.az 12:13

В главной опоре иранской власти - Корпусе стражей исламской революции (КСИР) разразился громкий коррупционный скандал, в котором фигурирует имя культовой персоны - покойного командира спецподразделения «Аль-Кудс» при КСИР Касема Сулеймани. Вещающее на фарси Radio Fardа передало пятидесятиминутную аудиозапись состоявшегося в 2019 году разговора командующего КСИР генерал-майора Мохаммада Али Джафари с бывшим бригадным генералом, а тогда министром экономики и строительства Садегом Золгадрния.

В аудиозаписи говорится о коррупции и хищении средств из госбюджета, а также о борьбе за многомиллионные проекты между командирами КСИР. В частности, речь идет о коррупционных схемах в Кооперативном фонде КСИР, подразделении «Аль-Кудс» и ряде других структур. Во время беседы были раскрыты детали хищения сотен миллионов бюджетных долларов из компании Yas Holding, к которому был причастен и ныне покойный командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. В записанном разговоре Джафари и Золгадрния не скрывают своей радости по поводу коррупционных дел Сулеймани. «Теперь Касем в отчаянии, он сознает наконец, что с ним произошло», - сказал Джафари. Судя по всему, прикрыть дело о коррупции и хищениях в Yas Holding пытался бывший командир ВВС КСИР, мэр Тегерана до 2017 года, а ныне спикер парламента ИРИ Мохаммад Бакер Калибаф. Активными участниками присвоения средств госбюджета были заместитель координатора КСИР Джамаладдин Абруманд и глава разведки КСИР Хоссейн Тайеб, поддерживавший тогда Мохаммада Калибафа. Золгадрния утверждает, что Калибаф и Хоссейн Тайеб стремились взять под контроль борьбу нового мэра Тегерана Али Наджафи с коррупцией, доставшейся ему в наследство от Калибафа.

Интересно, что государственное информационное агентство FARS со ссылкой на официальные источники подтвердило подлинность аудиозаписи, однако в течение четырех дней никто из официальных лиц не прокомментировал сведения, прозвучавшие в аудиозаписи. В итоге это сделал член экономической комиссии парламента Ирана Моджтаба Тавангар, заявивший агентству ISNA о проведении специального расследования сведений о нарушениях закона, прозвучавших в аудиофайле. «При решительном и прямом рассмотрении этого дела на предмет имевших место нарушений было установлено, что большая часть обвинений являются ложными, и по этой причине комиссия вынесла оправдательный вердикт, - почеркнул Моджтаба Тавангар. – В то же время определенные нарушения закона все же имели место, и по ним будет проведено тщательное расследование». Депутат Тавангар решительно отверг озвученные в записи утверждения о причастности к коррупции спикера парламента Калибафа. “Все, кто обвиняет Калибафа в коррупции, вольно или невольно ведут пропаганду против режима и льют воду на мельницу врагов КСИР», - заявил Тавангар. Несмотря на аутентичность аудиозаписи, ни руководители КСИР, ни спикер парламента Мохаммад Калибаф так и не высказались по этому поводу. Погасить разгоравшийся скандал поспешил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, публично заявивший, что вся история с аудиозаписью – это происки врагов Ирана, стремящихся вызывать в стране хаос и остановить развитие исламского государства. Отметим, что КСИР был создан в 1979 году как военное формирование особого назначения на базе военизированных отрядов исламских революционных комитетов, фанатично преданных лидеру исламской революции аятолле Рухулле Хомейни. Дело в том, что покойный имам Хомейни не слишком доверял созданной шахом Реза Пехлеви регулярной армии Ирана, которая едва не вмешалась в подавление революции 1979 года. В настоящее время созданный аятоллой Хомейни КСИР представляет собой симбиоз национальной гвардии, спецслужбы, полиции и политического сыска, чем-то напоминающий как по организационной структуре, так и по методам работы сталинский НКВД. В интервью haqqin.az иранский политолог Наги Мухмуди отметил, что аудиозапись была сделана тайно и является своего рода индикатором борьбы внутри КСИР, грозящей мощными сдвигами в иранской политической верхушке. По всей видимости, на фоне дряхлеющего верховного лидера Али Хаменеи борьба группировок внутри КСИР и в различных структурах власти принимает особо жесткий характер.

В записи, в частности, говорится о двух миллиардах долларах бюджетных денег, 90 процентов которых досталось спецподразделению «Аль-Кудс», а остальные «оприходовали» другие структуры КСИР. Кстати, речь идет далеко не о первом коррупционном скандале вокруг этого «государства в государстве». По самым скромным подсчетам, совокупные капиталы КСИР составляют сегодня порядка 300 миллиардов долларов. Существует обстоятельное досье информационного агентства Reuters о подставных фондах и организациях, через которые КСИР присваивает средства из госбюджета Ирана. “Я лично принимал участие в составлении этого отчета», - утверждает Мухмуди. С первого же дня создания КСИР пользовался особыми привилегиями и исключительными правами. «Пока есть «стражи революции», будет существовать и Исламская республика», - говорил Рухулла Хомейни. Пользуясь особым положением и применяя широкую коррупционную систему с участием банков Ansar и Resаlat, КСИР сконцентрировал колоссальные капиталы и построил на них свою «теневую» экономику. Путь к обогащению и трансформации КСИР в реальное «государство в государстве» начался сразу после падения монархии. Первые командиры КСИР создали фонд, занимавшийся чисто большевистской экспроприацией имущества и предприятий бежавших из Ирана сторонников шаха, которые потом делились между начальниками и их особо приближенными. Количество подставных "религиозно-гуманитарных" организаций КСИР постоянно росло, расширялся доступ КСИР к доходам от продажи нефти, к проектам по строительству инфраструктуры и пр. Постепенно в Иране сложилась традиция, при которой высшие офицеры КСИР занимали после выхода в отставку посты министров или депутатов парламента, усиливая тем самым и без того доминирующие позиции этой структуры во всех ветвях власти. В современном Иране понятие «защита исламской революции» означает, прежде всего, защиту капиталов КСИР. Для этого в арсенале «стражей революции» есть ими же созданное полувоенное молодежное формирование Басидж, миссия, которой заключается в подавлении любого проявлении недовольства. КСИР и Басидж имеют карт-бланш на уничтожение в любой точке страны малейших проявлений протеста или инакомыслия. «Стражей исламской революции» боятся все - от государственных чиновников до духовенства среднего звена.

И не случайно! Дело в том, что КСИР или Пасдаран, как иногда называют «стражей», всегда отличился умением профессионально «зачищать» оппозиционеров как в Иране, так и за его пределами. Именно агенты «Ал-Кудс» совершали наиболее громкие политические ликвидации оппозиционеров в разных странах. Достаточно вспомнить убийство бывшего премьер-министра Ирана Шапура Бахтияра в номере парижского отеля, расстрел группы руководителей организации «Муджехеддин-е-хальк» в берлинском ресторане «Миконос», убийство оппозиционера Касуми в Брюсселе, ликвидации лидеров «левого движения» и т.д С каждой такой ликвидацией неизменно рос авторитет «Ал-Кудс» в глазах членов верховной власти Ирана - Высшего экспертного совета. Не случайно, «Аль-Кудс» и его лидер, Касем Сулеймани, имели исключительные привилегии в плане доступа к разделу бюджетного "пирога". Кстати, свою долю в нем имел не только Сулеймани, но и его супруга, руководившая одной из гуманитарных организаций, а так же дочь, Зейнаб Сулеймани, для которой открыт специальный Фонд имени её отца. Примерно такой же «зеленый коридор» к иранском бюджету имеет и семья Калибафа, супруга и дети которого руководят фондами и организациями, получающими из госказны миллионы долларов. Кстати, немалые финансовые потоки открыты и для фонда аятоллы Хомейни, которым руководит внук покойного лидера исламской революции. Его фотография с ненавистным продуктом западной цивилизации в виде нового iPhone 13 Pro наделала немало шума в иранском сегменте социальных сетей. По словам политолога, деньги из иранского госбюджета поступают в созданные лидерами КСИР неправительственные структуры на различные цели - строительство объектов инфраструктуры, помощь социальным слоям населения, поддержка иранских прокси за рубежом… Общая доля “стражей" в использовании доходов Ирана превышает все государственные структуры ИРИ. Для «Аль-Кудс», считает Мухмуди, очень мощным источником «распила» бюджетных средств всегда было финансирование спецопераций за пределами Ирана и подпитка шиитских вооруженных группировок и движений, типа бригады «Фатимеюн», «Зейнабиюн» или «Хусейнчиляр», не говоря уже о ливанской «Хизбалле» и «Исламском джихаде» в секторе Газы, на что власти выделяют сотни миллионов долларов. Еще одна статья – уже упомянута выше ликвидация зарубежной оппозиции. Недавно в Турции, к примеру, арестовали группировку «Аль-Кудс» из 16 человек, планировавших похищение, а если не получится, то убийство иранского оппозиционера, проживающего в Стамбуле. В 2017 году спецслужбы вначал заманили из Франции в Ирак, а потом похитили и перевезли в Иран оппозиционного журналиста Рухуллу Зама, впоследствии повешенного в тегеранской тюрьме. Примерно таким же образом был выкраден из Дубая владелец оппозиционного телеканала Джамшид Шармахд.