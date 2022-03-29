Анна Нетребко осудила войну в Украине. В России отменили ее концерт

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил концерт оперной певицы Анны Нетребко, запланированный на 2 июня, в связи с ее последними высказываниями, где оперная дива осудила войну в Украине. 30 марта артистка, являвшаяся доверенным лицом Путина, написала в соцсетях, что выступает против российского вторжения. Об этом пишет российское интернет-издание The Insider.

В заявлении администрации театра подчеркивается, что «проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках» для Нетребко «оказалось важнее, чем судьба Родины». «Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. ...Мы уверены - правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией», — говорится в обращении театра.

The Insider напоминает, что в своем посте в Facebook Нетребко написала, что прямо осуждает войну, не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы. «На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе», — написала Нетребко.

28 февраля 2022 года отношения с Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причиненный ущерб. Баварская опера также прекратила сотрудничество с Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым. После этого Нетребко объявила, что сделает паузу в концертной деятельности.