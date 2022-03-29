Львовский суд заочно арестовал 29 российских сенаторов
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сенаторам Совета Федерации Федерального собрания РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Сенаторы обоснованно подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины (умышленные действия совершены по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких) последствий) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 чт.437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны)», - говорится в сообщении.
В списке 29 фамилий.