В спецслужбах Болгарии нашли российских шпионов

Специализированная прокуратура Болгарии начала расследование в отношении Государственного агентства национальной безопасности по подозрению в работе сотрудников агентства в пользу российских спецслужб, сообщают болгарские СМИ.

Сотрудники Специализированной прокуратуры провели рейд в офисе агентства в столице страны Софии. По данным источников, в рейде участвовали сотрудники контрразведки. Операция была направлена против сотрудников агентства нацбезопасности, которые подозреваются в шпионаже в пользу российских спецслужб, действующих в Болгарии. Также сообщается, что соответствующая информация была передана в прокуратуру самим агентством. Именно поэтому в рейде участвовали сотрудники контрразведки, которым пришлось вести расследование в отношении своих же коллег.

Позднее премьер Кирил Петков заявил, что в Болгарии сформировалась «крупная российская агентурная диаспора», действующая по разным направлениям. «Есть даже российские агенты, которые целенаправленно препятствовали достижению взаимопонимания между Болгарией и Республикой Северная Македония», – дополнил Петков, указав в качестве причины, что в данном случае российские интересы не совпадали с перспективами европейского будущего для региона Западных Балкан.