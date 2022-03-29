Какая погода будет завтра в Азербайджане

В Баку и на Апшеронском полуострове 2 апреля будет переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами слабый туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем - 15-19° тепла, в Баку ночью - 8-10°, днем - 16-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 12-17° тепла.