В Москве нашли объяснение проникновению в Белгород украинских вертолетов

Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, совершивших удары по нефтебазе в Белгороде, так как они летели слишком низко, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, системы ПВО и радары фиксируют воздушные средства на более высоких расстояниях, по большей части они защищают от ракет и самолетов.

При этом Джабаров призвал нанести ответный удар по военному аэродрому, откуда вертолеты вылетели в Белгород: «Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два вертолета Вооруженных сил Украины совершили два авиаудара в Белгороде, в результате чего на городской нефтебазе начался пожар.