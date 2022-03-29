Лукашенко вновь заговорил о Союзном государстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Беларуси и РФ.

«Абсолютно убежден, что ситуацию, которую нагнетают теряющие глобальное превосходство и враждебно настроенные к нашему славянскому единству лидеры, возомнившие себя мировыми элитами, мы преодолеем», - сказал Лукашенко в пятницу на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники. По его словам, которые приводит президентская пресс-служба, трудности станут "дополнительным стимулом для развития" не только науки, «но и всех сфер деятельности двух государств».

Президент подчеркнул, что по поводу западных санкций «не стоит плакаться, ведь это время возможностей»: «Для ученых это огромный шаг, вы будете востребованы как никогда. Никакие политики, никакая экономика без вас, без новых прорывных, инновационных технологий ничего сделать не смогут, точно так и в других сферах, - отметил глава государства. По его словам, уход западных компаний - это шанс для развития внутреннего рынка и собственных технологий. "Поэтому особо переживать не надо. Но надо какое-то время, чтобы мы могли перестроиться, без ученых мы это не сделаем, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, - добавил президент. - Мы будем увеличивать союзные проекты, но будем их приземлять, фундаментальная наука всегда была важна, но прикладная нам сейчас крайне необходима».