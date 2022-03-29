Россияне потеряли уже 143 самолета и 625 танков на войне Генштаб ВСУ

Российские войска потеряли уже 625 танков, 143 самолета и 131 вертолет с начала войны в Украине. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02 по 01.04:

• личного состава – около 17700 человек,

• танков ‒ 625,

• боевых бронированных машин ‒ 1751,

• артиллерийских систем – 316,

• РСЗО - 96,

• средства ПВО - 54,

• самолетов – 143,

• вертолетов – 131,

• автомобильной техники - 1220,

• кораблей /катеров - 7,

• цистерн с ГСМ/- 76,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,.

• специальной техники – 24,

• пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.