Россияне потеряли уже 143 самолета и 625 танков на войне Генштаб ВСУ
Российские войска потеряли уже 625 танков, 143 самолета и 131 вертолет с начала войны в Украине. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02 по 01.04:
• личного состава – около 17700 человек,
• танков ‒ 625,
• боевых бронированных машин ‒ 1751,
• артиллерийских систем – 316,
• РСЗО - 96,
• средства ПВО - 54,
• самолетов – 143,
• вертолетов – 131,
• автомобильной техники - 1220,
• кораблей /катеров - 7,
• цистерн с ГСМ/- 76,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,.
• специальной техники – 24,
• пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.