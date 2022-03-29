Орбан: Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским, передает karpathir.com.

По его словам, поставки российского газа единственный возможный вариант, поскольку у Венгрии нет выход к морю для приема сжиженного газа из США. "Эта война - не наша война, здесь мы не можем победить, но можем все проиграть, вопрос в том, останется экономика или нет", - отметил Орбан в эфире "Кошут Радио".

Премьер-министр добавил, что Венгрия осуждает нападение России на Украину, однако не может помогать украинцам, уничтожая себя.