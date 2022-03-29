В России подтвердили уничтожение нефтебазы в Белгороде ударом с воздуха

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров на нефтебазе в Белгороде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Возгорание ликвидировано в половине всех горевших резервуаров. Тушение продолжается», - сказал собеседник агентства. Ранее в МЧС сообщали, что огонь охватил восемь резервуаров с топливом.

1 апреля два вертолета ВС Украины нанесли два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар. Огонь охватил резервуары с топливом на АО "Белгороднефтепродукт", возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.