«Сначала разграбили станцию»: российские войска ушли с Чернобыльской АЭС

По словам Крамаренко, российские солдаты, покидая ЧАЭС, украли компьютеры, чайники, кофеварки, а также разграбили отель, откуда вынесли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы.

Подразделения российских войск РФ покинули территорию Чернобыльской АЭС, а перед этим заставили сотрудников станции подписать акт приема-передачи. «АиФ-Украина» пишет, что об этом рассказал глава Государственного агентства по вопросам управления зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

Крамаренко заявил, что командование РФ после выхода почти всей техники с ЧАЭС предложили работникам составить акт. «Фактически акт подписывался по принуждению. После эти солдаты начали мародерить, выносить вещи, упаковывать технику, еще оставшуюся на площадке, и выезжать», — сообщил Крамаренко.

После того как россияне покинули территорию станции, сотрудники ЧАЭС сразу не решались выходить из своих диспетчерских и кабинетов. Только через некоторое время они решили осмотреть территорию и проверить состояние объектов.

Крамаренко сообщил, что сотрудники станции в ручном режиме проверили уровень радиации и по результатам предварительного осмотра установили, что он не превышает приемлемые показатели, все датчики в норме и существенных повреждений инфраструктуры ЧАЭС не обнаружено.

При этом Крамаренко отметил, что часть россиян все еще находится в зоне отчуждения. Кроме того, российские силы взяли в плен нескольких сотрудников Национальной гвардии МВД Украины.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что российские силы передали контроль над Чернобыльской АЭС украинскому персоналу. «Сегодня Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролируют Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу», - отметил Гросси, заявление которого распространила пресс-служба МАГАТЭ.