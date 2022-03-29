В Ереване раскрыли НАТО секретные данные о Су-30СМ

Ереван обеспокоился подозрениями Запада в участии армянских Су-30СМ в войне в Украине и раскрыл секретные данные о дислокации своих боевых машин военным атташе стран НАТО и ЕС. Об этом сообщили в Минобороны Армении.

Согласно сообщению военного ведомства, 31 марта военные атташе стран - членов ЕС и НАТО, аккредитованные в Республике Армения, посетили N-скую авиабазу Министерства обороны РА.

Особый интерес у представителей стан НАТО вызвали именно самолеты Су-30СМ. Военные атташе отметили, что в результате визита они вновь убедились, что все 4 самолета Су-30СМ находятся на месте и не принимают участия в боевых действиях в Украине.