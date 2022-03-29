Жерар Депардье осудил Россию за вторжение в Украину. Реакция Кремля
Актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит в Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня, и российская сторона при необходимости готова разъяснить ему положение вещей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло в Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Отметим, что французский актёр Жерар Депардье, который раньше заявлял о своем восхищении Владимиром Путиным, а в 2013 году получил российское гражданство, теперь резко осуждает президента России. Об этом сообщают Le Figaro и Агенство Франс Пресс.
Депардье назвал вторжение России на территорию Украины "безумным и недопустимым эксцессом" Путина. При этом он подчеркнул, что российский народ не несёт ответственности за неприемлемые действия своих руководителей. Депардье также сообщил, что передаст все средства от продажи билетов на три концерта в Париже в начале апреля на поддержку украинских жертв войны.