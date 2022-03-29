Песков об авиаударе по Белгороду: Путин проинформирован

Авиаудар Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде не создает «комфортных условий для продолжения переговоров» Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров», - сказал он в пятницу журналистам в ответ на вопрос, можно ли это происшествие оценивать как эскалацию конфликта.

В целом же, говоря об инциденте, представитель Кремля отметил: «Не нам в администрации президента давать какие-то оценки, это должны делать профессионалы, наши силовые ведомства». При этом Песков подчеркнул, что превосходство Вооруженных сил РФ в воздухе в ходе «спецоперации» в Украине «является абсолютным фактом».