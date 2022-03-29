В AzerGold встретились с местными жителями и пчеловодами Дашкесана

30-31 марта в Дашкесане состоялась встреча с местными жителями с участием Комитета по корпоративной социальной ответственности (ККСО) закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold.

Председатель комитета, заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев, выступая на встрече, проведенной с целью определения социальных потребностей жителей сел Гущчу и Човдар, расположенных вблизи Човдарского интегрированного регионального перерабатывающего участка Общества, подробно проинформировал о проведенной работе в социальной сфере и новшествах. Х.Фарзалиев подчеркнул важность проектов, реализуемых в рамках приоритетов работы с местным населением и общинами. Было отмечено, что подобные мероприятия, организуемые в рамках политики социального воздействия и ответственности, не только носят характер поддержки государственных программ, но и служат заботе о семьях, проживающих в этом регионе.

После этого были выслушаны обращения жителей села, проведен обмен мнениями о новых инициативах. Председатель комитета дал поручения и рекомендации по принятию соответствующих мер, связанные с обращениями. Кроме того, представители ККСО провели опросы для всестороннего изучения социальных потребностей.

ЗАО будет проводить регулярные встречи и опросы среди жителей села в рамках инициатив и проектов, направленных на целевые группы.

Во встрече приняли участие пчеловоды из сел Баян, Гушчу и Зейлик Дашкесанского района. Основная цель встречи – собрать вместе пчеловодов для информирования о существующих возможностях и проекте «Поддержка пчеловодов», реализуемом при организации ЗАО AzerGold, поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, определить возможности получения выгоды от проекта. На мероприятии обсуждались трудности, с которыми сталкиваются владельцы пчеловодческих хозяйств и пути их преодоления, состоялся обмен мнениями по инициативам, отмечены предложения.

В рамках проекта планируется оказание специалистами методической помощи фермерам, организация тренингов по проведению работ на пасеках в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, лечению и профилактике паразитарных заболеваний, наносящих ущерб пчеловодству, применению инновационных разработок в этой области и повышению информированности в других направлениях. Кроме того, сельским жителям, участвующим в тренингах, будут розданы пчелиные семьи и соответствующее оборудование, а также на территории предусмотрена посадка нектародающих деревьев и кустарников.