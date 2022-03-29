Сколько финалов будет у Азербайджана на Кубке мира в Баку?
На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.
Представитель Азербайджана Иван Тихонов выступил в квалификации на перекладине и получил оценку 13,366 балла. На данный момент Иван занимает 7-е место.
В этом виде программы должен был выступать и другой наш спортсмен – Агамурад Гахраманов. Но он из-за травмы не принял участия в Кубке мира, как и еще один азербайджанский гимнаст Джавидан Бабаев, который должен был выступить вчера на кольцах.
Сегодня Иван Тихонов также поборется за выход в финал в опорном прыжке и на коне.
В женской части программы Самира Гахраманова в вольных упражнениях с результатом 11,566 балла занимает 14-е место, а Милана Минаковская здесь же идет на 22-й позиции с 10,600 балла.
На бревне Минаковская (10,300 балла) располагается на 20-м месте, а Гахраманова (10,100) – на 22-м.
Напомним, вчера Иван Тихонов и Никита Симонов вышли в финалы упражнений на параллельных брусьях и кольцах соответственно. Тихонов с результатом 13,933 балла занял 8-е место среди 33 участников. Симонов набрал 14,266 балла и расположился на 6-й позиции среди 27 гимнастов. Финалы в этих видах состоятся в субботу.
Всего на Кубке мира в Баку выступают спортсмены из 34 стран. Помимо десяти комплектов медалей (шесть у мужчин, четыре у женщин), которые будут разыграны завтра и послезавтра, спортсменам, набравшим наибольшее количество баллов, будет вручен традиционный Кубок Федерации гимнастики Азербайджана – AGF Trophy.
Следует отметить, что после трех этапов Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедших в этом году, соревнование в Баку считается финальным этапом. Поэтому в нашей столице будут подведены общие итоги, и гимнасты, показавшие лучшие результаты, станут обладателями Кубка мира.
Это уже четвертое международное соревнование, организованное в этом году на Национальной гимнастической арене. Но впервые на трибуны арены допущены не только спортсмены и представители команд, но и обычные зрители. Билеты можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах города. Стоимость билетов на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12. Для посещения соревнований лицам старше 18 лет необходимо предъявить один из трех документов: действующий сертификат вакцинации от COVID-19, иммунный сертификат, либо сертификат о противопоказании к вакцине от COVID-19.