Сколько финалов будет у Азербайджана на Кубке мира в Баку?

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

Представитель Азербайджана Иван Тихонов выступил в квалификации на перекладине и получил оценку 13,366 балла. На данный момент Иван занимает 7-е место.

В этом виде программы должен был выступать и другой наш спортсмен – Агамурад Гахраманов. Но он из-за травмы не принял участия в Кубке мира, как и еще один азербайджанский гимнаст Джавидан Бабаев, который должен был выступить вчера на кольцах.

Сегодня Иван Тихонов также поборется за выход в финал в опорном прыжке и на коне.

В женской части программы Самира Гахраманова в вольных упражнениях с результатом 11,566 балла занимает 14-е место, а Милана Минаковская здесь же идет на 22-й позиции с 10,600 балла.

На бревне Минаковская (10,300 балла) располагается на 20-м месте, а Гахраманова (10,100) – на 22-м.

Напомним, вчера Иван Тихонов и Никита Симонов вышли в финалы упражнений на параллельных брусьях и кольцах соответственно. Тихонов с результатом 13,933 балла занял 8-е место среди 33 участников. Симонов набрал 14,266 балла и расположился на 6-й позиции среди 27 гимнастов. Финалы в этих видах состоятся в субботу.