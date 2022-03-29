Жизнь с аутизмом: что это такое и как он проявляется

На вопрос, что является характерной чертой указанного синдрома, Исмаилов сказал, что «расстройства аутистического спектра (РАС) — это комплексные нарушения психического развития, которые характеризуются социальной дезадаптацией и неспособностью к социальному взаимодействию, общению и стереотипностью поведения (многократные повторения однообразных действий). Обычно первые симптомы РАС заметны уже в раннем детстве. Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, отгорожен от окружающего мира, не стремится или не переносит межличностных контактов. Кроме того, лица с расстройствами аутистического спектра избегают социальных контактов, с трудом понимают других людей и выражают свои эмоции. При этом симптомы могут не проявляться в полной мере. Дети с аутизмом нуждаются в ранних коррекционных занятиях, направленных на развитие их познавательной сферы, речи, тонкой моторики».

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет большие последствия для детей, их семей, общин и обществ.

На вопрос, сколько в настоящее время в Азербайджане детей с аутизмом, профессор заявил: «Согласно отчету за 2020 год, в стране было зарегистрировано 1383 ребенка с аутизмом и 46 с атипичной формой аутизма (разновидность расстройств аутистического спектра с нетипичными проявлениями). Помимо этого, за отчетный период количество детей с аутизмом в возрасте 0-13 лет, обратившихся за помощью впервые, составило 367 человек. В конце 2020 года число детей с атипичным аутизмом составило 10 человек».

Профессор Исмаилов затронул и тему того, можно ли во время беременности определить риск развития у будущего ребенка аутизма: «Считается, что аутизм связан с различными генными мутациями, вызывающими нарушение синаптических связей между нервными клетками в различных отделах головного мозга. Ни в одной стране мира нет метода или теста, благодаря которому можно точно определить наличие аутизма во время беременности. На начальном этапе родителям надо внимательно следить за поведением малыша, замечать необычные признаки, которые не свойственны возрастной норме. Если ребенок не отвечает на вопросы и избегает общения, это должно насторожить родителя. В возрасте от 2 до 5 лет родители должны уделять особое внимание своим детям, потому что они обычно общаются с 2-летнего возраста. Также следует насторожиться, если ребенок не задает вопросов («Что это?») об окружающем мире. Младенцы, у которых позднее диагностируют аутизм, иначе реагируют на социальную информацию, что затрудняет получение положительного результата в лечении».

На вопрос, как диагностировать расстройства аутистического спектра, специалист Минздрава ответил: «Для диагностики расстройств аутистического спектра используются различные психологические тесты. Например, шкала M-CHAT (модифицированный скрининговый тест на аутизм) используется для детей раннего возраста. С целью более детального изучения симптомов синдрома используется шкала оценки степени выраженности РАС. Родители должны в первую очередь следить за общим развитием ребенка. В случае, если они видят особенности поведения ребенка, которые отличаются от нормы и настораживают, следует немедленно обращаться за помощью к специалистам (детскому психиатру или психологу)».

Говоря об эффективном медикаментозном лечении расстройства аутистического спектра, Ф.Исмаилов с сожалением отметил, что на сегодняшний день не существует медикаментозного способа «излечения» аутизма: «При этом есть эффективные психолого-педагогические программы, такие как прикладной анализ поведения, структурированное обучение, логотерапия, обучение социальным навыкам и трудотерапия. С помощью этих программ можно добиться определенного прогресса в лечении. В 14 районах страны на базе детских поликлиник созданы отделения психического здоровья детей. В учреждениях работает многопрофильная команда специалистов, в которую входят детский психиатр, психолог, психопедагог, социальный работник и логопед. Наряду с другими проблемами психического здоровья у детей и подростков, эти специалисты также помогают детям с расстройствами аутистического спектра».