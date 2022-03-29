Во Франции заявили, что платить за российский газ можно в евро

Компании смогут продолжать платить за российский газ в евро через банки, которые затем будут переводить иностранную валюту в рубли, заявила на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента) французский министр экологического перехода Барбара Помпили.

"Информация, которую мы получаем из Москвы в последние дни и часы, позволяет нам полагать, что компании смогут продолжать платить [за газ] в евро банкам, которые сами должны будут конвертировать евро в рубли. Речь идет, в частности, о Газпромбанке", - цитирует Помпили ТАСС.

Она отметила, что на данный момент нет опасности того, что условия договоров будут нарушены, если это решение будет реализовано: "Для наших компаний это мало что поменяет. Введение нового порядка оплаты направлено прежде всего на поддержку рубля”.