Успешное контрнаступление украинской армии: освобождены 30 населенных пунктов

«Наблюдается частичное отведение подразделений российских войск из Полесского и Северского направлений. В то же время, враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины», - говорится в сообщении.

Так, подразделения ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины освободили от российских войск 30 населенных пунктов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что противник проводит перегруппировку и, вероятно, сосредотачивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.

«На Северском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины. После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка», - сообщили в Генштабе.

В то же время на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков и обстреливать из артиллерии города, на захваченных рубежах переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий.

На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий.

«Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий», - говорится в сводке Генштаба.

На Донецком направлении российские войска продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам и пытаются их штурмовать.

«Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь», - сообщили в Генштабе.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстреливать из артиллерии позиции ВСУ.