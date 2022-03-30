Азербайджанские пограничники задержали десятки нарушителей госграницы
В Азербайджане в марте были задержаны 39 нарушителей госграницы, сообщили в государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.
Из общего числа задержанных 23 - граждане Азербайджана, пять - Пакистана, пять - Йемена, четыре - Ирана, один - Турции и еще один - Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией 26 человек, задержанных в 19 случаях, пытались пересечь государственную границу по поддельным паспортам, шенгенским визам и печатям. Кроме того, один человек задержан при попытке пересечь госграницу по документам, принадлежащим другому лицу.
По 39 делам за нарушение пограничного режима были задержаны 79 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.
В результате проведенных мероприятий по борьбе с преступностью были выявлены и переданы соответствующим органам 210 человек, находившихся в розыске. В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено и изъято 115 кг 36 г наркотических средств и 7 820 таблеток психотропных препаратов, говорится в сообщении Госпогранслужбы. Также в рамках мероприятий по борьбе с контрабандой были задержаны контрабандные товары на сумму 3 млн 718 тыс 953 маната, в том числе табачные изделия и алкогольные напитки.