Азербайджанские пограничники задержали десятки нарушителей госграницы

В Азербайджане в марте были задержаны 39 нарушителей госграницы, сообщили в государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Из общего числа задержанных 23 - граждане Азербайджана, пять - Пакистана, пять - Йемена, четыре - Ирана, один - Турции и еще один - Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией 26 человек, задержанных в 19 случаях, пытались пересечь государственную границу по поддельным паспортам, шенгенским визам и печатям. Кроме того, один человек задержан при попытке пересечь госграницу по документам, принадлежащим другому лицу.