Российские войска продолжают блокирование Чернигова, но в то же время перемещаются к районам, расположенных вблизи государственной границы Украины. Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Северском направлении противник продолжает блокирование Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины», - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что после ухода противника подразделениями Вооруженных сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погреба, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.