Prokon получил стратегический контракт по ремонту и модификации объектов в Турции

В рамках данного контракта Prokon Türkiye выполнит работы по модификации и ремонту шести резервуаров для хранения, в частности сырой нефти, дизельного топлива, бензина, бензола, а также резервуаров для воды, направленные на увеличение срока эксплуатации этих сооружений.

Prokon Makina, Insaat, Imalat, Montaj, Sanayi ve Ticaret Ltd (далее Prokon Türkiye), дочерняя компания Prokon, рада сообщить о подписании контракта с Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (Tüpraş) для выполнения работ по модификации и ремонту различных резервуаров и объектов в резервуарном парке нефтеперерабатывающего завода в Измите.

Объем работ по контракту включает в себя строительные подмостки, пескоструйную обработку и покраску шести резервуаров и работы по металлоконструкциам двух резервуаров. Диаметр резервуаров составляет от 25 метров до 60 метров, средняя высота резервуров - 14 метров. Срок контракта - 14 месяцев.

Главный исполнительный директор компании Nobel Energy Вугар Самадли сказал: «С момента основания в 2012 году компания Prokon успешно реализовала ряд широкомасштабных проектов в области промышленного строительства как в стране, так и за ее пределами. Однако договор с турецким промышленным гигантом Tüpraş знаменует новый этап в истории компании Prokon, обеспечивая выход компании на высококонкурентный строительный сектор Турции.

Турция обладает международно признанным статусом в строительной индустрии, и страна входит в число ведущих экспортеров этих услуг во всем мире. И мы очень гордимся тем, что как азербайджанская компания будем экспортировать свои соответствующие знания и опыт в этом секторе в Турции, которая является одним из крупнейших поставщиков строительных услуг по всему миру».

Компания Prokon Türkiye является зарегистрированным и одобренным подрядчиком «Tüpraş» с 3 февраля 2022 года и ставит перед собой целью остаться партнером по решениям для будущих проектов с Tüpraş, взяв на себя обязательство достичь высокого качества результатов в рамках данного проекта.

Основанная в 2012 году в качестве компании, оказывающей полный спектр услуг в области строительства, как дочерняя компания группы Nobel Energy компания Prokon специализируется в управлении комплексными инфраструктурами, процессами строительства промышленных объектов - от адаптации и внедрения проекта до закупок и строительства. Для более подробной информации: www.prokon.az

Tüpraş - турецкая компания, которая специализируется на переработке сырой нефти и нефтепродуктов. Компания управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами в Измире, Измите, Кырыккале и Батмане, которые перерабатывают 33.2 миллиона тонн сырой нефти в год и производят различные нефтепродукты. Оборот компании Tüpraş за 2021 год составил 11,3 миллиарда долларов США.