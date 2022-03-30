Германия перестала получать российский газ
Физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» на границе Польши и Германии фактически обнулился, сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.
Согласно информации, топливо перестало поступать в ФРГ и идет реверсом в Польшу.
Отмечается, что речь идет о потоке газа в направлении Германии через газоизмерительную станцию «Мальнов». Он формируется в качестве разницы между уточненным заявкам на поставку в прямом направлении и обратном (реверсом в Польшу). Сейчас первые превышают вторые именно на величину реверса. Не исключается, что коммерческие поставки идут как в прямом, так и в реверсном направлении. Известно, что «Газпром» зарезервировал мощности на прокачку по газопроводу на весь день 1 апреля.