В Киеве заявили, что еще не получили ответа России

Украина еще не получила ответ России на предложения, озвученные на переговорах в Стамбуле, сообщил находящийся в Варшаве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц, но мы ждем полноценного формального ответа России. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить языком ультиматумов прямо или закамуфлированно, или она все-таки наконец перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений", - приводит Интерфакс-Украина слова Кулебы.