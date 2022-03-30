Путин и Лукашенко провели переговоры: Минск поддерживает Москву

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре ход «спецоперации» в Украине, при этом лидер республики выразил поддержку действиям Москвы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о ходе «специальной военной операции по защите Донбасса» и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей, - говорится в сообщении. - Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации».

Лидеры условились о дальнейших контактах.

Стороны также обменялись теплыми поздравлениями по случаю предстоящего Дня единения народов двух стран, который отмечается 2 апреля.