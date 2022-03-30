В Париже считают, что России не стоит надеяться на победу в Украине

Россия не должна надеяться на победу в войне против Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с журналистами в Таллине, передает Корреспондент.net cо ссылкой на телеканал CNN.

"Россия не должна надеяться на победу. Ставки для нас стратегические", - подчеркнул глава французского МИД, призвав усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку украинского народа.

"У нас есть очень четкая цель - ни от чего не отказываться и активизировать наши усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и реальных переговоров", - сказал французский дипломат.

При этом Ле Дриан предостерег от доверия обещаниям РФ о сокращении боевых действий. По его словам, судить нужно только по конкретным шагам, но "на данный момент их там нет".

Министр также повторил призывы к странам ЕС отказаться от российских нефти и газа. "Хотя мы все не одинаково зависим от российских углеводородов, мы одинаково заинтересованы в отказе от них", - добавил он.