Россиянке не продали сумку Chanel в Дубае. Реакция Москвы

Отдыхавшая в ОАЭ россиянка Лиза Литвин столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства - в одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны, пишет РИА Новости.

"Вчера в Mall of Emirates я была в магазине, выбирала сумку. В итоге, когда решила оплачивать, меня спросили данные для идентификации, я назвала свой российский номер телефона. Продавец пришел уже с менеджером, который выдал, что с сегодняшнего дня они продают русским вещи, только если они подпишут документ, что я не повезу и не буду носить вещь в России", - рассказала Литвин.

Россиянка охарактеризовала историю как проявление дискриминации. Она сфотографировала документ, который ей предложили подписать, и разместила его в своих соцсетях. Сумку покупать она не стала. По ее словам, такое происходит только в Chanel, потому что в магазине британского бренда Jimmy Choo "все было нормально", отметила Литвин.