Россиянке не продали сумку Chanel в Дубае. Реакция Москвы
Отдыхавшая в ОАЭ россиянка Лиза Литвин столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства - в одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны, пишет РИА Новости.
"Вчера в Mall of Emirates я была в магазине, выбирала сумку. В итоге, когда решила оплачивать, меня спросили данные для идентификации, я назвала свой российский номер телефона. Продавец пришел уже с менеджером, который выдал, что с сегодняшнего дня они продают русским вещи, только если они подпишут документ, что я не повезу и не буду носить вещь в России", - рассказала Литвин.
Россиянка охарактеризовала историю как проявление дискриминации. Она сфотографировала документ, который ей предложили подписать, и разместила его в своих соцсетях. Сумку покупать она не стала. По ее словам, такое происходит только в Chanel, потому что в магазине британского бренда Jimmy Choo "все было нормально", отметила Литвин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ французского бренда Chanel продавать сумку россиянке в торговом центре в Дубае, напомнив о связи Коко Шанель с нацистами Третьего рейха.
"Странно, да? При чем здесь антифашисткая операция России и французский дом моды? А очень даже при том. Мы просто открыли шкаф, из которого выпали еще не сгнившие скелеты 80-летней давности", - добавила Захарова, напомнив, что во время Второй мировой войны Коко Шанель была "коллаборционисткой и агентом Третьего рейха".
"Широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции. Ее милым другом, в частности, был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге – атташе немецкого представительства и ответственный за нацистскую пропаганду в Париже", - написала Захарова.
По ее словам, Коко Шанель "настолько сочувствовала немецким хозяевам Парижа", что участвовала в попытках организации секретных переговоров Рейха с Британией. "Надо сказать, что немцы ценили Коко и позволяли ей жить в роскошных апартаментах отеля "Ритц", в то время как простые парижане едва сводили концы с концами в условиях немецкой оккупации и эксплуатации своей экономики", - добавила Захарова.
"Мы очень терпеливая и всепрощающая страна. Мы простили всем всё, перевернув страницу и дав дорогу будущему. Но если эта дорога оказалось кольцевой, мы этот порочный круг разорвем. А вот дом "Шанель" может возвращаться на круги своя и, как его создательница, поддерживать нацизм. Но теперь об этом будут знать все", - подчеркнула Захарова.