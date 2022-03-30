Эрдоган: встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Украины и России выразили предварительную готовность провести личную встречу, передает газета Sabah.
По его словам, саммит Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в Стамбуле.
Эрдоган отметил, что получил положительный ответ от Москвы и Киева касательно встречи лидеров.
«В Стамбуле может состояться саммит лидеров. Как Турция мы будем очень счастливы», - заявил турецкий лидер.