В Москве призвали предоставить гарантии безопасности всем европейским странам

Москва выступает за предоставление гарантий безопасности для России, Украины и Европы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.

«Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Также он заявил, что не в курсе разговоров о том, что Индия может выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. «Могу только сказать, что взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение. Такую позицию занимают и многие другие важные серьезные страны, с которыми бесполезно таким языком разговаривать», - отметил он.