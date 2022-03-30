Президент Узбекистана запретил госчиновникам покупать автомобили и мебель

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил всем министерствам и ведомствам покупать автомобили, мебель, технику, а также ремонтировать офисы до конца 2022 года. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Так же Шавкат Мирзиёев запретил главам регионов с 1 апреля выдавать ссуды из бюджета, если только не в рамках госпрограмм. Ожидается, что эти запреты помогут сократить расходы на 10 трлн сумов.

«Это не означает, что средства будут изъяты. Все сэкономленные средства будут направлены на программу развития регионов и отраслей», — сказал Мирзиёев.

Теперь Генеральная прокуратура Узбекистана будет следить за расходами чиновников и еженедельно докладывать о них президенту страны.