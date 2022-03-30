Самым обедневшим российским миллиардером стал Вагит Алекперов

Совокупное состояние 22 богатейших российских бизнесменов, представленных в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, по данным на 1 апреля, составляет 299,47 миллиарда долларов. С начала 2022 года эта сумма уменьшилась на 50,1 миллиарда долларов. Такие подсчеты приводит РИА Новости.

Больше других богатейших россиян потерял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, чье состояние с начала года уменьшилось на 17,4 миллиарда долларов. Сейчас состояние Алекперова оценивается в 5,36 миллиарда долларов. Он занимает последнее место в списке Bloomberg.

А состояние Геннадия Тимченко сократилось на 6,03 миллиарда, до 16,4 миллиарда, а Романа Абрамовича (девятое место) — на 3,6 миллиарда долларов, до 14,4 миллиарда долларов.