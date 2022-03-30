В России заявили, что Аджария может выйти из состава Грузии

«Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии». Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России, высказав уверенность, что сделано оно было «в ответ на недавние предложения Южной Осетии войти в состав РФ».

«Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учетом исторических, религиозных и географических обстоятельств нетрудно понять, что Турция не упустит возможности усилить свое влияние в северовосточном Причерноморье», - сказал сенатор.

По словам Климова, решение властей Грузии присоединиться к антироссийским санкциям «накажет грузинский народ».

«Доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из России жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в России займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим», - отметил он и добавил, что ответственность за «безрассудные» действия по отношению к собственным жителям ляжет на грузинское руководство.