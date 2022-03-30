В Казахстане подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

Казахстан является членом Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, но при этом уважает территориальную целостность Украины, сказал первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.

Сулейменов заявил, что Казахстан в вопросах Крыма и Донбасса будет придерживаться решений Организации объединенных наций.

По его словам, "на этот конкретный случай" военные и экономические связи с Россией не распространяются.