Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце принял мэра Мелитополя Ивана Федорова, передает телеканал BFMTV.

«Сегодня днем Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце Ивана Федорова, мэра украинского города Мелитополь, которого российские военные похитили в начале марта, а затем отпустили через пять дней», - говорится в сообщении издания.

Напомним, Иван Федоров был похищен 11 марта за отказ от сотрудничества с российскими военными, которые вошли в город.

Его освободили 16 марта, обменяв на девять пленных военнослужащих России.