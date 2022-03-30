Путин созвал Совбез России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России и обсудил вопрос о дополнительных мерах по предотвращению угроз в сфере внутренней безопасности, передает ТАСС.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», - сказал Путин, открывая совещание.

В совещании в режиме видеоконференции приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.