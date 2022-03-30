Кремль допустил возможность отмены расчетов за газ в рублях
Решение поставлять газ в «недружественные страны» за рубли может быть отменено в будущем, но сейчас это самый надежный вариант для Москвы. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», - сказал он в ответ на вопрос, может ли быть отменено решение об оплате газа в рублях.
Внимание представителя Кремля также обратили на слова президента РФ Владимира Путина, произнесенные накануне. В четверг глава российского государства отметил, что страны Европы фактически бесплатно получили от России часть газа, потому что «заплатили в евро, которые затем сами же и заморозили».
Пескову задали вопрос, может ли указ о расчетах за газ в рублях распространяться и на уже поставленные ресурсы. «Нет, обратной силы он не имеет, естественно», - пояснил пресс-секретарь президента РФ.