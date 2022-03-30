Кремль допустил возможность отмены расчетов за газ в рублях

Решение поставлять газ в «недружественные страны» за рубли может быть отменено в будущем, но сейчас это самый надежный вариант для Москвы. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», - сказал он в ответ на вопрос, может ли быть отменено решение об оплате газа в рублях.