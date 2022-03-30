В рамках «Весенней кампании» Муганбанка увеличились проценты по вкладам
В рамках объявленной Mуганбанком «Весенней кампании» процент по вкладам увеличился еще больше. Итак, по вкладу «Мега» клиенты могут разместить депозит сроком на 24 месяцев под 11,5% годовых, получая проценты ежемесячно.
Напомним, что Муганбанк проводит выгодную кампанию по видам вкладов «Аванс» и «Мега» в манатах. В период кампании клиенты имеют возможность разместить депозит «Аванс» с минимальной суммой в 1000 манатов сроком на 12 месяцев по ставке 9 процентов годовых и депозит «Мега» с минимальной суммой 1000 манатов сроком на 12 месяцев по ставке 11 процентов годовых.
Проценты по вкладам «Аванс» будут выплачиваться в начале срока, а проценты по вкладам «До востребования» ежемесячно. Кампания продлится до 31 апреля 2022 года.
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений Муганбанка в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов.
Муганбанк сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD). The Green for Growth Fund (GGF), Европейский фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы «Один пояс и один путь» (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).