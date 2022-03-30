В рамках «Весенней кампании» Муганбанка увеличились проценты по вкладам

В рамках объявленной Mуганбанком «Весенней кампании» процент по вкладам увеличился еще больше. Итак, по вкладу «Мега» клиенты могут разместить депозит сроком на 24 месяцев под 11,5% годовых, получая проценты ежемесячно.

Напомним, что Муганбанк проводит выгодную кампанию по видам вкладов «Аванс» и «Мега» в манатах. В период кампании клиенты имеют возможность разместить депозит «Аванс» с минимальной суммой в 1000 манатов сроком на 12 месяцев по ставке 9 процентов годовых и депозит «Мега» с минимальной суммой 1000 манатов сроком на 12 месяцев по ставке 11 процентов годовых.

Проценты по вкладам «Аванс» будут выплачиваться в начале срока, а проценты по вкладам «До востребования» ежемесячно. Кампания продлится до 31 апреля 2022 года.